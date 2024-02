Potetovaná sexy kovbojka ohromuje svět, chce inspirovat mladé

„Vyrůstala jsem na malém městě, často jsem s rodiči jezdila na rodeo a v sedle jsem byla od malička. Koně a kovbojský život jsou mou součástí od narození. Setkala jsem se s tím, že pro někoho jsme byli zjevením. A občas jsem se snažila zavděčit všem. Pak ale přijdete na to, že jste na světě hlavně sami pro sebe,“ uvedla žena, která je pro mnohé velkou inspirací.

Nebojí se být sama sebou, neřídí se trendy a jednoduše dělá to, co je jí nejpříjemnější. Nenechala se ani odradit předsudky ostatních a stála si za svým i ohledně potetování celého těla.

„Když jsem si nechala udělat první tetování, měla jsem strach, co tomu řeknou lidé. Bála jsem se tetování ukázat. S každým dalším obrázkem na mém těle jsem si byla ale víc jistá sama sebou a bylo mi víc jedno, co si myslí druzí. Nenechala jsem se odradit názory druhých. Dnes je mi jedno, co si o mě lidé myslí. Oni můj život nežijí,“ pokračovala pro Dailymail.

Jak sama říká, vždy měla svůj vlastní názor a to i ve škole. Občas jí to způsobovalo problémy. „Jsem tvrdohlavá. Ale i mě něco dokáže rozhodit. Například moje začátky na sociálních sítích pro mě byly velkou zkouškou. Hodně lidí mi totiž psalo negativní zprávy. Dodnes mi chodí nadávky. Ale už to neřeším, naučila jsem se zkrátka mít se ráda a to se snažím učit i všechny své sledující,“ doplnila s tím, že jí chodí denně děkovné zprávy od sledujících, kterým svým pohledem na svět pomohla.