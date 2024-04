Žena si dopřála obří poprsí, teď musí nosit tři podprsenky

Poprvé si prsa nechávala zvětšit ve dvaceti letech. Měla přirozená ňadra velikosti tři, ale měla pocit, že jsou malá. Později šla na plastiku ještě dvakrát. Opět kvůli zvětšování.

Celkem její „proměna“ stála v přepočtu přes dva miliony korun. Nechala si totiž vylepšit i nos, rty, bradu a zadek. Za tyto operace už ovšem neplatila, protože je financovali sponzoři. „Našlo se hodně mužů, kteří mi chtěli udělat radost,“ informovala své fanoušky na Instagramu, kde ji sleduje přes šest set tisíc lidí.

Kdyby se měla rozhodnout znovu, opět by volila cestu plastických operací. Se svým vzhledem totiž nebyla spokojená. „Nenarodila jsem se dokonalá. Ale naštěstí tu jsou plastické operace, které nám mohou pomoct s ledasčím,“ uvedla. Její fanoušci okamžitě reagovali s tím, že aktuálně je dokonalá na sto procent a už žádné další plastiky nepotřebuje.

Jeden čas uvažovala, že by si možná ňadra nechala o jednu nebo dvě velikosti zmenšit. Občas totiž nastanou problémy, když vyrazí běhat nebo jen na pouhou procházku. Ňadra jsou těžká a pohupují se do stran. To jí způsobuje bolesti.

„Můj lékař mě dopředu varoval, že některé aktivity nebudu moct dělat. Počítala jsem s tím. Upozornil mě třeba na to, abych raději nechodila na horskou dráhu. Jednou jsem to zkusila a nebylo to moc příjemné. Cítila jsem v určité momenty obrovský tlak. Nosím tři podprsenky. V posilovně na sebe natáhnu tři stahovací sportovní podprsenky a začnu cvičit,“ dodala.