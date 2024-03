Žena se dvěma vagínami má dva přítele, sexuální potěšení má rozdělené

O dvou vagínách se dnes šestadvacetiletá žena dozvěděla od lékaře v šestnácti letech na běžné preventivní gynekologické prohlídce. „Dodnes mi vadí jedna věc. A tou je dvojitá menstruace. Cykly nejsou sladěné, takže si menstruaci užívám dvakrát do měsíce,“ svěřila se svým fanouškům na Instagramu.

Žena z Velké Británie si ovšem jinak nestěžuje. Díky dvěma vagínám je světovou senzací a navíc si užívá i dva partnery. Pro někoho jde o velmi bizarní záležitost, ona sama to jako nic zvláštního nevnímá. S oběma partnery celou situaci probrala a ani jednomu z nich nevadí, že ji nemají jen pro sebe.

„Měla jsem několik let stálého partnera. Bohužel nám ale vztah nevyšel. Pak jsem potkala dva muže a oba mi přišli úžasní. Nechtěla jsem si vybírat mezi nimi a rozhodla se pro vztah s oběma. Myslím, že nedělám nic strašného. Nevídám se s oběma najednou ani s oběma v jeden den,“ pokračovala.

Mnozí ji za její chování odsuzují, sama ovšem uvedla, že pokud nastane nějaký problém a jeden z partnerů už se nadále nebude cítit komfortně, celou záležitost ukončí. „Rozhodně nechci nikoho uvést do nepříjemné situace. A pokud bude nějaký zádrhel, nechám toho,“ dodala.

Zhruba do jednadvaceti let měla pocit, že je kvůli své jinakosti špatná a měla by se stydět. Nyní ale právě své odlišnosti od ostatních vnímá jako něco speciálního a je za to ráda. „I když to sebou nese dost případných komplikací, myslím, že jsem to už stoprocentně přijala. Cítím se sama se sebou smířená a vyrovnaná,“ doplnila.