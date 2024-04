Žena si vysnila dokonalý pupík, ale po plastické operaci málem zemřela

„Můj lékař nechápal, co se pokazilo. Dostala jsem do rány infekci a výsledek je ještě horší než původní stav. Komplikace jsem nečekala,“ svěřila se žena svým fanouškům na Instagramu, kde ji sleduje přes milion lidí.

Ana si přála odstranit jizvu, kterou okolo pupíku měla z doby, kdy jí zhnisal piercing. Zdálo se to jako jednoduchý zákrok, který by neměl být problémem. „Milovala jsem bikiny a procházky po pláži. Teď se stydím ukázat na pláži, nevyjdu jinak než v celkových plavkách. Je to pro mě velmi frustrující,“ pokračovala žena.

Její břicho teď vypadá, jako by bylo poleptané. Má několik velkých jizev, které svědí a celá oblast je velmi citlivá na dotek. Kromě toho se vyrovnává i s internetovou šikanou. Trollové neustále komentují její vzhled a v soukromých zprávách ji napadají. To jejímu stavu nepřidává. „Psychicky mě to úplně rozložilo. Hodně lidí hodnotí můj věk, píší opravdu nechutné věci. Věk ale neurčuje, kým jsme. Lidé jsou až příliš krutí,“ doplnila.

Aktuálně za všechny plastické operace dala v přepočtu přes čtrnáct milionů korun. V plánu měla ještě další, ale po posledním zákroku si další operace rozmyslela. Nyní s lékaři řeší, jak budou postupovat v případě zohyzděného břicha.