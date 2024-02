Po plastice břicha zůstala žena zohyzděná, v břiše měla díru

Čtyřnásobná maminka si po narození posledního dítěte chtěla dopřát dokonalé tělo a našetřila si na plastiku břicha, zvětšení prsou a liposukci. Po posledním zákroku ale nastaly komplikace, které ji málem připravily o život.

„Dlouhou dobu jsem bojovala s obezitou. Vyzkoušela jsem snad všechno, ale nikdy se mi nepodařilo dostatečně zhubnout. Měla jsem problémy s endometriózou a lékaři mě informovali o potřebném zákroku. Ten ale nemohli provést právě s ohledem na nadváhu. Tak jsem se rozhodla pro operativní zmenšení žaludku,“ zavzpomínala žena.

Po operaci byla nadšená z úbytku váhy, ale měla úzkostné stavy z přebytečné kůže na těle. „Smála jsem se na všechny okolo, ale uvnitř jsem trpěla a své tělo jsem neměla ráda. Nechtěla jsem se na sebe ani podívat do zrcadla,“ pokračovala. Našetřila si tedy s pomocí rodiny na operaci v Turecku, kde si dohodla odstranění kůže, zvětšení ňader a liposukci.

S lékařem se domluvili, že nejprve bude odstraněna přebytečná kůže a po pár měsících se na kliniku vrátí a nechá si ještě zvětšit prsa. Lékař ale bez jejího vědomí udělal všechny zákroky naráz. Na operačním sále byla třináct hodin a po probuzení z narkózy se nestačila divit.

„Po pár dnech jsem se vrátila domů. Nebylo mi dobře, několikrát jsem kvůli bolestem omdlela. Navštívila jsem pak svého praktického lékaře a ten byl z mého zdravotního stavu zděšený. Měla jsem infekci a bylo nutné mě znovu operovat,“ uvedla.

Po operaci strávila v nemocnici dalších osm týdnů, protože její stav byl velmi vážný. Lékaři byli nuceni vyjmout jí implantáty z ňader a v břiše jí kvůli infekci zůstala obrovská díra, kterou dodnes připomíná velká jizva.

„Stačilo málo a už jsem tu nemusela být, Když si uvědomím, že by moje čtyři děti byly bez mámy, je mi zle. Měla jsem štěstí, že se o mě lékaři u nás postarali a zachránili to, co v Turecku podcenili. Rozhodně bych každému doporučila, aby necestovali do ciziny a raději si nechali operace provést doma,“ doplnila pro Dailystar.