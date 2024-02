Žena si nechává růst knírek, odrazuje to prý povrchní hlupáky

Jednatřicetiletá žena z Nizozemska dlouhou dobu zvažovala, zda knírek holit, nebo nechat růst. Nakonec vyhodila všechny žiletky a knírek si začala hýčkat. Pro mnohé to byl šok a ne každému přijde její look sexy a přitažlivý. A právě díky tomu odpadla otrava s některými potenciálními nápadníky, které zajímá pouze vzhled a ne lidská duše.

„Občas na mě někdo civí, jako bych měla třetí oko nebo druhou hlavu. Mám ale celkem štěstí na pozitivní reakce okolí. Určitě se najdou tací, kteří mě za zády pomluví, ale tím se nezabývám, to stejně nezměním, tak nemá smysl tomu věnovat pozornost. Někdo neřeší knírek, ale vadí mu třeba mé srostlé obočí nebo neoholené nohy. Každý má jinou definici krásy a je skvělé, že pokud je někdo opravdu povrchní, zpravidla ho svým vzhledem odpudím. Takové osoby ve svém životě nechci, takže jsem vlastně spokojená,“ sdělila pro Dailystar.

Eldina se holila od puberty. S touto každodenní rutinou přestala před čtyřmi lety, kdy už měla dost podrážděné kůže od žiletek a dorůstajících chloupků. Protože vyrůstala na malém městě, chtěla zapadnout a pokud možno nevyčnívat. Proto se podřídila trendům v oblasti krásy a stejně jako ostatní se holila.

„Nebylo to příjemné, bolelo to, měla jsem pak akné, svědilo to. A stejně jsem to dělala, jen abych se ostatním zalíbila. Když mi došlo, jak velký nesmysl to je, a přestala s tím, dost se mi ulevilo,“ pokračovala.

Měla strach, že si nenajde partnera a zůstane na ocet. Nakonec ji tedy velmi mile překvapilo, kolik skvělých mužů o ni má nyní zájem. A naopak jásá, že se o ni „neperou“ muži, kteří touží po dokonalých kráskách a nezajímá je, jaké jsou doopravdy.