Žena se pět let neholila, přiznává negativní dopad na randění

„Kvůli ochlupení už jsem několikrát dostala kopačky. Pro některé muže je to moc. Rozumím tomu. Je pochopitelné, že to není přitažlivé pro každého. Jeden muž mi také řekl, že není schopen mít partnerku, která je víc chlupatá než on sám,“ svěřila se Esther.

Modelka bojuje za přirozenost a nabádá další ženy s nadměrným ochlupením, aby se netrápily s žiletkou nebo lasery a nechaly chlupy volně růst. Stále připomíná, že přirozenost je osvobozující a ženy se nemusí nechat stáhnout okolím a podřídit se.

„Holení je výmysl. Chlupy jsou naší součástí. Příroda to má vše velmi dobře zařízené. Máme je na těle z mnoha důvodů. Holení je pro mnohé ženy velmi nepříjemné, jen se bojí to přiznat. Například holení intimních partií může být bolestivé a nepříjemné. Rostoucí chloupky pak svědí, žiletkou se můžete poranit a strniště v rozkroku není nic příjemného,“ pokračovala pro Dailystar.

Esther si myslí, že se ženy obávají reakcí mužů a hlavně kvůli nim se raději holí. Sama má s negativními reakcemi ze strany mužů na její ochlupení mnoho zkušeností. Zároveň ale připomíná, že je stále spousta mužů, kterým se to líbí. Mnohokrát měla partnera, kterému se to líbilo.

„Zapomeňte na obavy, zahoďte strachy za hlavu a pokud opravdu máte dost holení, vykašlete se na něj. Nikdo vás nemůže nutit to dělat,“ dodala.