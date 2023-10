Ze zdravotní sestry modelkou. Žena si splnila jinou prací sen

U dvaatřicetileté krásky před třemi lety lékaři objevili několik nezhoubných nádorů, které bylo potřeba z těla odstranit. „Musela jsem zaplatit nějaké zákroky a vzít si půjčky. Rázem jsem se kvůli svému zdravotnímu stavu topila v dluzích a s prací zdravotní sestry jsem neměla šanci je splatit. Buď by se musel stát zázrak, nebo jsem mohla sama začít něco dělat,“ svěřila se.

A právě z toho důvodu se rozhodla pro kariéru fotomodelky. Lidé jí často říkali, jak moc je přitažlivá a že má sexy křivky. A sama od mala toužila stát se modelkou. Pro přehlídková mola ale nebyla dostatečně vysoká a hubená a neměla kuráž na obrážení castingů. Tak vzala „osud“ do vlastních rukou a založila si účet na Instagramu, kam nesměle začala přidávat své fotografie v přiléhavém oblečení.

„Řekla bych, že se mi změnil život ze dne na den, a to k lepšímu. Najednou o měl byl velký zájem a lidé mě přemlouvali, abych se odhodlala k prodeji fotek. Věděla jsem, že něco takového by mi dost pomohlo s mou finanční situací. Tak jsem to zkusila. A k mému překvapení to vážně vyšlo. Chtěla bych říct, že není nic špatného na tom, když ukazujete svou krásu. Hodně lidí to stále haní, ale myslím, že když vám to pomůže, není důvod se za to stydět,“ uvedla.

Dnes si vydělá v přepočtu přes dva miliony korun měsíčně. Sama nechápe, proč je o její osobu mezi muži tak velký zájem a jsou ochotni si za její fotografie ve spodním prádle připlatit. „Těší mě to. A zachránilo mi to život,“ dodala v jednom z příspěvků na Instagramu.