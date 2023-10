Touží po obřích ňadrech, život s nimi už nyní žena nacvičuje

Aby co nejdřív docílila vysněného vzhledu, pořídila si umělá prsa, která si každý den na sebe nasazuje. Jsou obří a přesně tak velká, jak by si Scarlett přála. Nevadí jí, že se pod prsy extrémně potí a jsou těžká. „Cítím se s nimi mnohem lépe. Přesně taková chci. Jsou absolutně dokonalá. Ale chci svoje,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam přišla lékaře prosit, aby jí extrémní zvětšení prsou provedli.

Lékaři z kliniky v Los Angeles ale Scarlett upozornili na to, že by v jejím případě kůže nevydržela nápor tak obřích implantátů a došlo by k praskání kůže. Podle doktora Dubrowova by mohlo dojít i k tomu nejhoršímu. To Scarlett vyděsilo a zatím plány na vpravení obřích implantátů přehodnotila.

Toužila tedy aspoň po odstranění jizev okolo dvorců. I to ale lékaři žene vymluvili. „Jsme přesvědčeni, že by aktuálně vaše tělo další operaci nezvládlo. Doporučujeme navštívit odborníka, který takové jizvy zakrývá například světlejším tetováním. Opravdu není vhodné to teď pokoušet,“ uvedli.

Scarlett tak odcházela zklamaná, ale uznala, že mají lékaři pravdu. Přesto ale věří, že v budoucnu se operace podaří. Bude dělat vše pro to, aby mohla větší implantáty jednou mít. „Mám svá prsa ráda, ale jsou pro mě stále malá,“ dodala. Před pár lety měla prsa číslo jedna.