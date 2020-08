Žena kvůli rozpadajícímu se nosu podstoupila osmou plastiku

Maria toužila po malém ženském nosíku. Dlouho odmítala silikonovou výplň nosu a přemlouvala operující lékaře, aby nos upravovali pouze za pomoci její vlastní tkáně. Sedmá operace se jí ale stala osudnou. Kůže byla příliš tenká, málo prokrvená a nos začal odumírat.

Místo krásného nosu měla černý nateklý hnijící útvar. Málem kvůli tomu o nos přišla. Dlouhou dobu pak chodila zohyzděná, protože většina lékařů odmítala další plastiku provést s tím, že už to tělo nezvládne. Zkusila tak štěstí na klinice v Los Angeles, kde jí lékař Terry Dubrow sdělil, jak by operace probíhala.

„Počítejte s tím, že vám budu muset vzít kousek žebra a kůže z vaší hlavy, aby se nos ujal. Bude to velmi náročný proces. A abych k vám byl upřímný, není jisté, že to dopadne dobře. Máte nos opravdu hodně poškozený a kůži na něm extrémně tenkou. Bude to loterie,“ sdělil ženě v pořadu Botched. I přes možné komplikace v zoufalosti souhlasila a modlila se, aby její tělo další zákrok zvládlo.

I když lékař podobnou operaci prováděl nesčetněkrát, sám byl nervózní, jak zákrok dopadne. A ženě držel i palce na nohou. Chodili se na ni koukat i další kolegové, protože se obávali výsledku.

Nakonec vše dobře dopadlo a Maria se nyní může těšit z nového nosu. Není tak dokonalý, jak si ho vysnila, protože má pár jizev a jeho velikost podle ní není ideální, ale je ráda za záchranu.

„Slibuji, že to byla poslední operace. Už si nebudu zahrávat se svým zdravím. Tato zkušenost mi otevřela oči,“ doplnila žena, která má za sebou i operaci poprsí a další úpravy v obličeji, aby vypadala víc žensky.

S výsledkem je spokojený i její manžel, který o ni měl velký strach v době, kdy jí nos uhníval a nebylo jasné, zda se bude dát zachránit. „Můžeme být rádi za to, jak to dopadlo. Viděl jsem hodně případů lidí, kteří neměli takové štěstí jako Maria,“ dodal.