Rakovina ženu připravila o půlku nosu, znovu se ho dočkala díky plastice

„Když mi odstranili nádor, čekala mě ještě rekonstrukce nosu. Lékaři mě ujišťovali, že jde o vcelku běžný zákrok a nemusím se ničeho obávat. Dopadlo to katastrofálně. Tkáň se neujala, měla jsem velkou infekci, přišla o půlku nosu a zůstala s velkou dírou, kvůli které se mi i špatně dýchalo,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam přišla prosit lékaře o nápravnou operaci.

Musela nosit silikonovou protézu a na veřejnosti se cítila velmi nekomfortně. Všímala si pohledů lidí, bylo jí to nepříjemné a trpěla kvůli tomu úzkostmi a depresemi. Měla radost, že se vyléčila z rakoviny, ale nedokázala se sama na sebe ani podívat do zrcadla.

Málokterý lékař se chtěl po konzultaci s Shelley pustit do nápravné operace. Měli strach, že by se tkáň neujala a operace napáchala ještě větší škody. „Měla jsem velké štěstí, že mě v Los Angeles neodmítli. Už jsem ani nedoufala, že by se něco takového mohlo stát,“ doplnila.

Lékaři použili kůži z jejího čela, aby mohli provést následnou plastiku nosu. Několik měsíců chodila Shelley s nosem, který zdaleka nevypadal tak, jak si vysnila. Jak sama uvedla, v tu chvíli už jí ovšem bylo jedno, že na ni lidé civí. Věděla, že ještě pár týdnů a dočká se konečně normálního nosu. „Stav jejího nosu nebyl ideální. I přes náročnost zákroku si myslím, že se výsledek povedl.“ uvedl doktor Dubrow, který ji operoval.