Zatočila s morbidní obezitou, bez operace se ale žena neobešla

Během jednoho roku shodila třiadevadesát kilo. A to jen díky zmenšenému žaludku. Lékaři měli z její proměny radost, ale ona sama spokojená nebyla. Limitovala ji totiž vytahaná kůže na celém těle. V záhybech se tvořily odřeniny a trpěla tím i její psychika.

„Nejdřív jsem dost zhubla. A byla jsem moc spokojená. Bohužel mě ale pak potkala nepříjemná tragédie, kdy jsem přišla o nejlepšího přítele. To mě psychicky dost odrovnalo a chvíli jsem se nedokázala na své cestě pohnout z místa. Pak jsem ale sebrala poslední zbytky sil a rozhodla se k tomu všemu přidat i pohyb a to pro mě byla velká novinka,“ uvedla žena pro stanici TLC.

Do té doby pro ni sport byl něčím otravným. Najednou zjistila, že se i po pouhé procházce okolo svého domu cítí skvěle. Začala tedy chodit do posilovny, kde se hýbala pod dohledem trenéra.

A kromě toho zařadila do svého jídelníčku velmi zdravá jídla. „Změnila jsem život od základu. Potkalo mě i pár nepříjemností. Opravdu ne všechno šlo bez komplikací. Po odstranění přebytečné kůže jsem musela opět do nemocnice, protože jsem krvácela. Rekonvalescence byla delší, ale stálo to opravdu za to,“ dodala.