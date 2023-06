Zhubla 88 kilogramů, dnes ženu přirovnávají k Barbie

Dnes osmatřicetiletá Kayla měla během letu z Las Vegas do Los Angeles panický záchvat. Bylo to následkem extrémního stresu ze situace se sedadlem. „Cítila jsem, jak na mě každý zírá. Bylo to velmi ponižující. Zabrala jsem dvě sedadla a modlila se, abychom už přistáli a já mohla vyběhnout z letadla ven,“ uvedla pro Daily Star.

V minulosti se snažila váhu snížit, ale nedařilo se jí to. Jak sama říká, vyzkoušela snad všechny diety světa. Ani jedna ovšem nebyla účinná. Proto se nakonec rozhodla pro operativní zmenšení žaludku. Až díky zákroku se dočkala vysněného úbytku váhy.

Během dvou let se jí podařilo shodit osmaosmdesát kilogramů a nyní vypadá jako panenka Barbie. Nechala si i chirurgicky upravit ňadra, o která vlivem rychlého úbytku váhy přišla. „Samozřejmě jsem k tomu všemu přidala i pohyb, na který jsem do té doby nebyla zvyklá. Pravidelné cvičení a běh nebo rychlá chůze se stalo mou rutinou, bez které si už dnes svůj život nedokážu představit. A vlastně ani nechápu, jak jsem mohla tak dlouho jíst nezdravá jídla a přejídat se. Mám radost, kam jsem se dostala a kolik lidí svým příběhem inspiruji ke změně,“ doplnila. O své cestě za štěstím informuje pravidelně fanoušky na Instagramu.