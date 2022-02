Dvojnásobná máma zhubla za dva roky přes pětačtyřicet kilo

Čtyřiatřicetiletá Colleen Rainesová z USA byla obézní už jako dítě. V její rodině bylo jídlo na prvním místě, takže se ráda přejídala a zůstalo jí to až do dospělosti. Když se začala zadýchávat a nestačila dětem, rozhodla se pro změnu. Postupně se jí během let podařilo shodit téměř padesát kilo.