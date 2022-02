Roky se kvůli lupénce žena nechtěla svléknout, dnes je na své tělo hrdá

Odhalené fotografie začala na svém profilu sdílet teprve minulý rok. Dnes už má téměř čtyřicet tisíc fanoušků. Mnozí z nich se také potýkají se zdravotním problémem, za který se roky styděli. A právě Claire je pro ně velkou inspirací. Zatímco pro některé jsou sociální sítě zlo, pro Claire je to skvělé místo, kde světu ukázat, že by se měl mít každý rád takový, jaký je.

„Podle někoho se jen odhaluji. Tak to ovšem není, chci inspirovat. Ukazuji mé tělo takové, jaké je. Nestydím se za něj. Je moje, taková jsem a je nás po světě mnoho,“ svěřila se v jednom ze svých příspěvků žena.

Do soukromých zpráv jí lidé píší, jak jim její příběh pomohl. „Napsala mi žena, která s nemocí bojuje už jednačtyřicet let. Až díky mým fotografiím se odhodlala své tělo ukázat. Do té doby se zahalovala a styděla. Já ale říkám, že není důvod se stydět. Ale také mi trvalo roky, než jsem dospěla do takového stádia,“ sdělila pro server Dailystar.

Lupénka se u Claire objevila před lety, když se spálila na pláži. Nejprve se skvrny objevily na ramenou a odtud se šířily po zádech i na další části těla. „Neměla jsem tušení, o co jde. Lékař mi pak sdělil, že je to autoimunitní onemocnění. Mám lupénku a zřejmě už je to můj parťák navždy,“ pokračovala.

Psoriáza nebo-li lupénka je jedním z nejčastějších kožních neinfekčních onemocnění postihující především kůži, avšak kromě pokožky může postihovat i nehty a klouby. Nemoc postihuje zhruba 2–3 % populace.