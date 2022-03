Jana shodila 24 kilo: Už přemýšlím o tom, co jím

„Výsledek diet byl žalostný, místo hubnutí jsem v závěru vždy ještě něco nabrala. Mám moc ráda slané i sladké. Nikdy jsem nevěděla, jak správně jíst, abych si pokud možno nemusela moc odpírat a zároveň jsem nenabírala kila. Vadilo mi, že jsem měla plnou skříň oblečení, co mi bylo malé. Stačilo vyjít pár schodů a byla jsem zadýchaná jako při maratonu. Celé dny jsem se cítila děsně unavená a štvalo mě, když mi lidé v okolí říkali, že se za chvíli budu kutálet,“ vzpomíná Jana, která hned zase přemýšlela o další dietě, ač jí bylo předem jasné, jak to dopadne: na konci opět bude vážit víc.

„Jednou ale přišla moje maminka se skvělým nápadem, abych to zkusila s nějakým odborníkem. A mně došlo, že to bude asi poslední šance a záchrana, protože pod dohledem bych mohla fungovat lépe. A tohle rozhodnutí změnilo můj život k lepšímu! Našla jsem si výživového poradce Aleše Havlíka v jedné prima poradně a začala jsem poslouchat jeho rady. Sestavil mi jídelníček podle toho, co mám ráda. Nikdy jsem nehladověla, vždycky jsem si pochutnala, a přesto šla kila dolů. Pro mě malý zázrak!“ pochvaluje si spolupráci s výživovým poradcem mladá žena, která postupně vyřadila z jídelníčku vepřové maso a vůbec jí nechybí.

Mlsky si odpíral i manžel

„Jím teď víc ryby a zeleninu, bílou mouku často nahrazuji špaldovou, grahamovou, pohankovou nebo celozrnnou. A klidně si občas můžu dát svůj oblíbený kynutý knedlík nebo i řízek. Jen si to jídlo rozvrhnu tak, abych jedla pravidelně a zdravě. Namísto cukru používám stévii a občas sladím medem. A začala mi chutnat kvalitní hořká čokoláda, která je v menším množství vyloženě zdravá. Jsem milovnicí dobré kávy, tu bych si nikdy neodepřela, za den vypiju tři šálky s mlékem. A jednou týdně si s manželem uděláme o víkendu pohodový večer a dáme si dvě sklenky vína. Prostě žádné utrpení, i tak jsem ale shodila 24 kilo,“ pochlubila se Jana svou štíhlejší postavou.

Kromě výživového poradce, kam dochází i po zhubnutí, jí byl velkou oporou manžel, maminka, sestry a manželovi rodiče. Prostě celá rodina!

„Vždycky, když jsem přišla nadšená z další návštěvy od pana poradce, prožívali to se mnou a radovali se. Manžel měl pochopení a často si večer u televize odpíral různé pochutiny, aby mi zbytečně nedělal chutě a nesváděl k tomu si také zobnout. Navíc jsem chodila každý den na procházky a občas cvičila s činkami. V zimě mě baví běhat s mužem na běžkách a docela si přitom užijeme legraci. Naposledy jsme vyjeli na běžkách rovnou ze vchodu našeho domu a pobavili tím nejen sebe, ale i hodně lidí v okolí. Zimu ovšem miluje hlavně náš pejsek, když je sníh, válí se v něm, zato bez sněhu mu venku stačí chvilka a už mě tahá domů,“ usmívá se žena narozená ve znamení Vodnáře, která si zavzpomínala i na své dětství.

Smažák s hranolkami je passé

„Modelka jsem nebyla nikdy a od patnácti jsem začala nabírat, až jsem měla sto kilo. Dneska už si holt smažák s hranolkami a tatarkou nedávám, přemýšlím o tom, co jím, a odměnou mi je kromě zhubnutí i větší radost ze života, protože mě už tolik nebolí záda. Když se teď podívám do zrcadla, mám úsměv na tváři. Taky jsem začala malovat a moc mě to baví. Nazývám to chronický relax. A říkám si, že bych se měla za svou pevnou vůli a zhubnutí odměnit nějakou masáží, dřív jsem na ně chodila víc, teď dost vynechávám,“ prozradila Jana, která si už plánuje, co vše v roce 2022 zvládne.

„Těšíme se, až zase jednou vyrazíme s manželem do Tater. Máme to tam moc rádi, horské túry byly sice docela náročné, ale zážitek a pocit u cíle pak nepopsatelný. Když jsem přibrala, radši jsme to vzdali, protože jsem se bála, že bych cestu pěkně profuněla a úplně se zničila. Valit do kopce ta přebytečná kila není nic příjemného. No, máme toho s mužem ještě hodně v plánu, kromě Tater třeba Moravu, odkud manžel pochází. Momentálně se pomalu těším na jaro, máme ho tady už za chvíli,“ pochvaluje si sympatická mladá dáma, která s oblibou pracuje na zahrádce.

„Určitě bychom chtěli jet i na nějakou dovolenou v zahraničí. Nejvíc jsem si zamilovala Řecko, to byl můj sen – a ten jsem si před čtyřmi roky splnila. Bylo to děsně fajn, půjčili jsme si na celý týden auto a jezdili po ostrově. Navštívili jsme každou pláž, jenom jednu krásnou jsme nestihli, tu bych klidně vyhledala letos nebo i později v dalších letech. Nejvíc se raduji z toho, že se nebudu stydět vyjít v plavkách. A plánuji také dovolenou s mojí mamkou, chtěla bych si s ní vyjet na týden někam do lázní.“