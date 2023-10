Žena se živí jako virtuální osobní trenérka, která cvičí v plavkách

Klientům účtuje za fitness plány celkem vysoké částky. Za měsíční členství někteří platí v přepočtu i sto tisíc. Výsledky cvičení s Char jsou prý ale víc než skvělé. „Jsem na své klienty hodně tvrdá. Musí dost dřít. A pokud nesplní, co měli, platí mi i pokuty. Váží se, řeším s nimi jídelníček a přes aplikace musí dokazovat, že za sebou mají splněný trénink,“ svěřila se trenérka.

Ve čtyřiceti letech přišla trenérka na skvělou příležitost, jak si vydělat velmi slušné peníze. O klienty prý nemá nouzi a v přepočtu si měsíčně přijde až na milion a půl. „Za tu námahu to stojí. Práce s klienty mě nesmírně baví. Vyhovuje jim, že jsem hodně přísná. Neberu si servítky a s každým jednám stejně. Nikdo si na mě nepřijde s výmluvou. Pokud chtějí mít super postavu, se mnou se jí rozhodně dočkají,“ pokračovala.

A její klienty zřejmě baví, že se před nimi na kameru „natřásá“ pouze v titěrných bikinách. Někteří prosí, aby se k nim chovala hrubě. To ale odmítá a vše dělá tak, jak si sama naplánovala. „Za mě je to skvělá záležitost. Znám lidi, kteří by do fitness centra nikdy nešli, protože jim vadí být v místnosti s dalšími lidmi. Tady to vypadá, jako byste byli vlastně sami,“ dodala v jednom z příspěvků na Instagramu.