Žena o sobě mluví jako o extrémní krásce, kvůli tomu nemá štěstí v lásce

Za svou proměnu v dokonalou krásku dala v přepočtu přes šest set tisíc korun. Chtěla mít perfektní poprsí i obličej, aby si snáz našla muže svých snů. Investice do proměny svého těla se ale ukázala jako ne moc dobrý nápad. Nyní je totiž podle vlastích slov tak dokonalá, že ji nikdo nechce.

„Mám pocit, že mám obrovské štěstí na podivné muže. Není přece normální, aby se muž zalekl krásy ženy. Jsem krásná a chytrá, ale to není důvod se mě bát,“ zamýšlela se nad svou situací žena v příspěvku na Instagramu.

Podle Amandy chce téměř sto procent jejích nápadníků pouze její tělo. Po každém rande se ptají, zda zajdou k ní domů. Tak si ale Amanda pravou lásku nepředstavuje a k intimnostem se nehodlá dostat dřív než na pátém rande.

„Dost jsem si vytrpěla, když jsem si nechala udělat liposukci v oblasti břicha a zadku. Mám prsní implantáty i úpravy v obličeji. Jsem to stále já. Jen lepší verze. Ale mělo to vůbec smysl? Jsem teď se sebou maximálně spokojená. To ano. Ale nepřineslo mi to to, po čem jsem toužila. Pravou lásku a muže, se kterým budu moct zestárnout a mít rodinu,“ doplnila.