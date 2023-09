V osmatřiceti žena ztratila chuť na sex, o problému otevřeně hovoří

„Je mi pouhých osmatřicet let a už nemám chuť na sex. Spousta lidí si myslí, že nezájem o sex se týká pouze o dost starších lidí. Ráda bych to vyvrátila. Téma nechuti k sexu je velké tabu a málokdo o tom hovoří. Není to nenormální, děje se to,“ svěřila se žena svým sledujícím na Instagramu.

Ju ale nemá jen tento problém, má panickou hrůzu z manželství a bojí se vztahů. V minulosti měla prý s muži velmi špatné zkušenosti a dnes se bojí znovu si najít muže, aby po ní ihned nepožadoval sňatek.

Ju má za sebou několik plastických operací. Nechala si zvětšit prsa, vymodelovat nos i rty. Má plastiku zadku a dokonce odstraněná žebra. „Vzhled je pro mě velmi důležitý. Cítím ale, že možná až příliš vnímám tlak okolí a médií na vzhled žen. Musíme být dokonalé, jinak v dnešním světě nemáme šanci na úspěch,“ myslí si.

Údajně má za sebou po čtyřiceti plastikách i vpravení čipu, po kterém se jí mělo libido zvýšit. Podle posledních zpráv ale efekt nebyl trvalý a chuť na sex se u ní stále nezvyšuje. Jak ale modelka sama říká, aktuálně ji intimní hrátky nechybí a užívá si života. „Nestyďte se za to, že nemáte chuť se s někým intimně sblížit,“ dodala.