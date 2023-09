Ženě bude 103 let. Koukejte na svět s radostí, radí na dlouhověkost

Pearl dnes žije v USA a pro své známé i sousedy je velkou inspirací. Každý ji zná jako vždy dobře naladěnou a usměvavou ženu, která i v těžkých životních situacích dokáže mít úsměv na tváři.

Podle Pearl je důležité projevit své emoce, ale nemá smysl se trápit kvůli něčemu, co nemůžeme změnit. V tom podle ní tkví tajemství dlouhověkosti. Trápení nikomu život neprodlouží, naopak lidé ve stresu svůj život podle Pearl zkracují.

„Hodně lidí se nechává strhnout svým okolím. Příliš řeší jiné lidi a své okolí. Nemyslí na sebe a zapomínají hýčkat sami sebe. Přitom to my jsme to nejdůležitější na světě, ne nikdo jiný. Mějte se rádi a mějte sebe na prvním místě. A nenechte svou mysl, aby vás ovládla svými vtíravými negativními myšlenkami. Udržte si čistou a pozitivní mysl,“ sdělila žena Daily Star.

Kromě toho také věří, že se dožívá tak vysokého věku díky dobré stravě. Sama si vaří. Využívá lokální produkty a nikdy nejí jídlo, které by bylo předem nějak upravené. Ani za nic by prý nesnědla nějaký výrobek, který neuvařila ona sama nebo někdo z rodiny.

„Rituál vaření je moc důležitý. Dáváte do přípravy jídla kus sebe. Svou lásku a čas. Používáte zdravé potraviny a víte, co jíte. Váš žaludek se vám za to pak odmění,“ dodala.