Miliardář toužící po nekonečném mládí si v noci nechává měřit erekci

Johnson uvedl, že v posledních měsících pracuje na omlazování cév v penisu, aby měl erekce jako dvacetiletý mladík. Aby mohl pokroky v léčbě vědecky ověřit, potřebuje právě měřič nočních erekcí. Přístroj přitom zaznamená nejen to, kolikrát za noc mu penis ztvrdne, ale také délku každé jedné erekce.

„Průměrně mám každou noc dvě hodiny a dvanáct minut erekci určité kvality. Ve věku osmnácti let by to byly tři hodiny a třicet minut. To je můj cíl,“ sdělil Johson magazínu Time.

Právě osmnáct let je věk, který považuje za srovnávací stav. A vůči němu porovnává všechny parametry svého těla a snaží se tomuto biologickému věku co nejvíce přiblížit. Jenže třeba zatímco má chronologicky vzato šestačtyřicet let, jeho současný věk erekce je devětačtyřicet let.

Ve skóre „tvrdosti“ erekce na stupnici jedna až čtyři ale dosahuje nejlepší hodnoty čtyři. Podle Mezinárodního indexu erektilní funkce (IIEF) má hodnotu pětadvacet, a to znamená, že netrpí erektilní dysfunkcí. Johnson již dříve přiznal, že chodí na terapii rázovou zvukovou vlnou, která má omlazovat cévy v penisu.

Před nedávnem dokonce učinil pokus s krví vlastního syna. Chtěl se omladit díky krvi, kterou mu dodá vlastní sedmnáctiletý potomek. Výsledek byl dobrý jen pár hodin, poté se hodnoty vrátily do normálu. Aby byl efekt trvalý, musel by být na infuzích nonstop. Johnson věří, že najde způsob, jak se dožít sta let ve skvělé kondici a prodlouží tak poté život i ostatním lidem na planetě.