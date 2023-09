Žena měří bezmála dva metry, lásku s menším mužem si užívá

„Když se s Jamesem procházíme po ulici a držíme se za ruku, lidé na nás zírají. Nikdy nám to nevadilo. Přijde nám to vlastně docela legrační. Často se lidé osmělí a jdou za námi, aby se na něco ohledně výšky zeptali. Nevadí nám to, vlastně je to milé,“ uvedla žena pro Daily Star.

Svou výšku se naučila mít ráda a od té doby už si nepřipadá divná. Na střední škole pro ni nebylo jednoduché vyrovnávat se s posměšky. Přesto to na ní ale nezanechalo žádné „jizvy na duši“. Jak sama říká, odnesla si z toho samá pozitiva a dnes o své výšce otevřeně mluví, aby podpořila ostatní ženy a dívky, které jsou na tom podobně. Je pro ni důležité, aby se vysoké ženy měly rády.

„Nosím i dost vysoké podpatky, abych byla ještě vyšší. Rozhodně se nesnažím svou výšku nějak maskovat. Naopak ji hrdě vystavuji. Svou výšku zkrátka miluji. Mužům se také velmi líbí. Jsem pro ně jedinečná. Na střední škole jsem byla nejvyšší a to i ve skupině kluků. Dost lidí ze mě asi mělo strach a dodnes někdo neví, jak má na mě reagovat. A to je v pořádku, každý jsme jiný,“ pokračovala.