Muž díky tetování vypadá jako klaun, nyní chce být pastorem

„Přesně si pamatuji, jak jsem se do klaunů zamiloval. Když jsem byl dítě, vzal mě můj dědeček do cirkusu. Jeden z klaunů mi ukazoval své triky a já jsem byl fascinován jeho jedinečným vzhledem. Tehdy jsem se do klaunů absolutně pobláznil,“ svěřil se muž, který má doma přes dvě stě figurek klaunů a motivy panáčků s červeným nosem má i na obrazech a dalších věcech.

Dlouhé roky si každý den za pomoci make-upu maloval na obličej klaunský nos. V dětství na to využíval rtěnku maminky a v dospělosti chtěl být klaunem napořád. Proto zvolil možnost permanentního tetování.

„Stejně jsem se maloval desítky let stále dokola. Už mě nebavilo mé pravé já každý večer smývat mýdlem dolů. Teď jsem přesně takový, jaký jsem chtěl už od dětství být. Fascinovalo mě tetování. První jsem si nechal vytvořit v sedmnácti. Teď už bych ani nespočítal, kolik jich na těle mám,“ doplnil pro Daily Mail. Kromě toho má chirurgicky upravený jazyk, aby vypadal jako jazyk ještěrky. Také má pod kůží implantáty a desítky piercingů.

Richie nyní pracuje jako kadeřník. V Orange County v Kalifornii se stará o spoustu celebrit a je mezi nimi velmi oblíbený. Přesto však cítí, že práce pastora je pro něj vhodnější. „Uvidíme, jak to všechno dopadne. Věřím, že dobře,“ dodal.