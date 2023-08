Ve čtyřiceti fit jako ve dvaceti, ženě stačí pár cviků denně

„Když jsem se stala matkou, chtěla jsem být v kondici. Nestála jsem o bolavá záda a problémy s povoleným pánevním dnem. Cvičila jsem a zamilovala jsem si cviky na malé trampolíně. Stačilo pár minut denně a tělo se dostávalo do stále lepší kondice,“ uvedla žena pro Dailystar.

Čím byla Kimberlee starší, tím víc si uvědomovala, jak moc je pohyb pro její zdraví důležitý. Dnes a denně okolo sebe vidí případy lidí, kteří jsou většinu dne doma, nehýbou se a zdravotní komplikace na sebe nenechávají dlouho čekat.

„Jako fitness trenérka vidím, jak ke mně chodí lidé různého věku s problémy, které jsou způsobeny nicneděláním. Teď už vím, že vám bude stačit pár minut denně cvičení na trampolíně a budete za pár týdnů v kondici jako nikdy předtím,“ uvedla. Cviky jsou prý jednoduché a dají se najít na Youtube.

Sama podle nich cvičila zpočátku také. Jedná se o cviky, které podle Kimberlee zvládne každý. Počáteční investice do kvalitnější trampolíny může být vyšší, ale podle fitness trenérky rozhodně stojí za to a všem tento druh sportu doporučuje. „Ten pocit po cvičení nadupaný endorfiny a zdravé tělo za to stojí,“ dodal.