Spodní prádlo se stalo ženinou vášní, sexy kousků má plnou šatnu

Šestadvacetiletá kráska původem ze Španělska propadla vášni pro spodní prádlo už v pubertě. Snila o tom, že si jednou pořídí všechny ty nádherné kousky, které předváděly topmodelky na přehlídkových molech a které vídala v módních časopisech. Ani nepomyslela na to, že by si jednou splnila sen a přesně takové prádlo si pořídila. V přepočtu už jí přišly její superkousky zhruba na pět milionů korun, není to tedy rozhodně levná záležitost.

„Lidé investují peníze do různých věcí, já utrácím za spodní prádlo. Je to moje vášeň a radost. Mám prádlo rozdělené do čtyř obrovských skříní, které jsou rozdělené na dvě patra. V jedné místnosti by se to všechno poskládat nedalo,“ svěřila se žena.

Dnes se živí jako modelka, v dětství ale chtěla být akrobatkou v cirkusu. A to právě proto, že tyto umělkyně na sobě nosily kameny poseté korzety a jiné krásné kostýmy, které ji naprosto udivovaly. Později se rozhodla pro kariéru modelky, protože jí práce akrobatky připadala příliš nebezpečná. Láska pro zdobené oděvy ji ale nepřešla ani v dospělosti.

„Miluji, když se ty věci blýskají, jsou krajkové a vznešené. Je to jako nosit na sobě úplné umělecké dílo,“ doplnila pro server Indy100.