Žena chtěla krásnější tvář, po zákroku jí ochrnula část obličeje

Alyssa zvolila kosmetický salon, ve kterém předtím nebyla. Měl skvělé recenze, takže věřila, že vše dobře dopadne. Botox si v oblasti obličeje nechávala aplikovat v minulosti již několikrát, také proto neměla obavy.

„Byla jsem klidná a těšila se na výsledek. Už během aplikace injekcí jsem cítila zvláštní pocit. Byla to tupá bolest a slyšela jsem podivné praskání. Trochu mě to znejistilo. V místech vpichu jsem také dost krvácela, což se mi předtím nestalo. Nicméně jsem za zákrok zaplatila a v klidu odešla,“ uvedla žena.

Pár dnů po zákroku se probudila s otoky okolo očí. Bolela ji hlava a měla ztuhlé svaly v oblasti obličeje. Myslela si, že ji v noci poštípal nějaký hmyz a věřila, že do druhého dne vše zmizí. Když se situace nezlepšovala, došlo jí, že za tím nebude hmyz ale botox.

„Druhý den už jsem na oko neviděla. Bylo to ještě horší. Musela jsem se omluvit v práci a vzít si volno, protože jsem nebyla schopná nic dělat. Trvalo týdny, než se to zlepšilo. Dodnes ale oko není úplně stejné jako to druhé. Víčko tolik nezvednu a svaly v oblasti levého oka mám ochablé,“ doplnila pro portál The Mirror. Kdyby mohla, vrátila by čas a na zákrok nešla. Svůj příběh sdílí, aby ostatní ženy varovala.