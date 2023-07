Kvůli kilům navíc ji šikanovali, dnes dělá žena modelku Kardashianům

„Dřív jsem chodila do posilovny a už předem jsem se cítila mizerně. Navštěvovala jsem totiž toto místo s vidinou štíhlejšího těla. Trápila jsem se a nebyl to dobrý přístup. Dnes se jen udržuji v kondici, naučila jsem se milovat své tělo i se svými křivkami a jsem hrdá na to, že mohu předvádět oblečení kategorie plus size,“ uvedla modelka pro Newsweek.

Ideál krásy se v průběhu let stále mění. Zatímco kdysi se ženy chtěly podobat modelce Twiggy, dnes je tomu naštěstí jinak. Krásné jsou všechny ženy bez ohledu na hmotnost. „Nenáviděla jsem se, ale nyní vidím, jak je něco takového zbytečné trápení sebe sama. Všechny ženy jsou dokonalé,“ myslí si žena.

Sharon původně chtěla být zdravotní sestrou. Toto povolání si vysnila její matka a ona chtěla splnit její očekávání. Ačkoli několik let studovala a této práci se i nějaký čas věnovala, dnes je modelkou na plný úvazek a nelituje.

„Mohu ukázat ženám a dívkám po celém světě, že dokážou vše, co si budou přát. A je jedno, co říká nebo co si myslí okolí. Nikdo by vás neměl podceňovat,“ dodala.