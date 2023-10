Dříve byla žena učitelkou ve školce, dnes je manželkou pornohvězdy

Ještě před pár lety by Katy ani nenapadlo, že by někdy opustila práci v mateřské školce a začala dělat něco jiného, natož tak moc odlišného. A přece se to stalo. Zamilovala se do pornoherce Roba Baptona, kterého si nakonec i vzala. A dnes s ním natáčí erotická videa, aby ostatním párům pomohla okořenit jejich sexuální život.

„Když jsem Roba poprvé viděla, hned jsem ho odsoudila. Našla jsem jeho profil náhodou na Instagramu a bylo pro mě nepředstavitelné, že každý týden tráví v posteli s jinými ženami a ještě se u toho nechává natáčet. Takové chování pro mě v tu chvíli bylo nechutné. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se do něj zamiluji,“ uvedla žena.

Pak ale Roba náhodou potkala v baru, kam vyrazila s přáteli. Ti ji s ním seznámili a nestačila se divit, jak moc galantní a milý ve skutečnosti byl. Podle Katy bylo jejich setkání naprosto šokující v tom, že jim spolu bylo velmi příjemně, a ihned na něj změnila názor.

„Zjistili jsme, že máme stejné koníčky, baví nás stejné věci a hodiny jsme si spolu povídali. Netrvalo to dlouho a začali jsme spolu randit. Pro mé okolí to ale bylo nepřijatelné. Nebylo podle nich vhodné, abych pracovala ve školce s dětmi a zároveň měla vztah s mužem, který točí filmy pro dospělé,“ pokračovala Katy.

Nakonec tedy práci učitelky ukončila a nyní se věnuje tomu, co před lety tak moc odsuzovala. Sama totiž někdy s manželem natáčí erotická videa, která používají při pomoci párům, kterým to doma v posteli už neklape. „Ve vztahu s Robem mi došlo, jak moc lidé odsuzují druhé, aniž by je doopravdy znali, a jak moc jim mohou ublížit. Dost mi to otevřelo oči,“ dodala.