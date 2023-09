Influencerka je závislá na hraní binga, ročně vyhraje statisíce

„Hodně lidí mi říká, že jsem gambler. Já to tak úplně nevnímám. Nepřijde mi to jako velký hazard. Nestrádám tím, že hraji. Pořád si to dokážu odepřít,“ uvedla influencerka, která právě díky videím z hraní binga získala tisíce nových sledujících.

Podle Ellie jde o to, že během hraní této hry zažívá s přáteli spoustu zábavy a je to pro ní relax. Finanční výhody jsou prý jen bonusem navíc. „Jsem finančně nezávislá, mám peníze navíc. Nijak o peníze nepřicházím, neprohrávám vysoké sumy a nikdo mou hrou netrpí. Tak na tom zkrátka nevidím nic špatného. Užívám si kopec zábavy s mými kamarády. Opravdu se nasmějeme tak, že nám to určitě musí přidat roky života navíc,“ uvedla žena v jednom ze svých příspěvků na sociální síti.

I přes dobré výdělky ale přiznává, že si víc peněz vydělá jako influencerka. Propaguje firmám jejich výrobky za peníze a díky placeným spolupracím si vyjde na pěkné peníze. „Moji sledující mě milují a já je taky,“ dodala.