Kila navíc jsou sexy, říká známá influencerka

Sedmadvacetiletá influencerka se rozhodla, že bude veřejně podporovat všechny ženy s kily navíc. Myslí si, že i v dnešní době je na ženy z kategorie plus size vyvíjen extrémní tlak, aby byly hubenější. To je podle Olivie frustrující a leckteré ženě to může ničit život.

„Měli bychom milovat každý gram tuku, celé své tělo a pečovat o něj. Ne se nenávidět za to, jací jsme. Žijeme jen jednou a trápit se každý den pro něco, co je zbytečné, to je velká ztráta času,“ myslí si influencerka.

Do Olivie se dříve lidé často naváželi. Diktovali jí, co muže a nemůže na sobě nosit a její postavu hanili. Dnes už hrdě vystavuje své křivky a nosí sexy oblečení, které si málokdo na sebe vezme.

„Naučila jsem se mít se ráda. Jsem sebevědomá a vyrovnaná žena, která je ve svém těle spokojená. Nepotřebuji se měnit. Jsem to já a cítím se skvěle,“ uvedla kráska z Toronta v jednom z příspěvků na Instagramu.