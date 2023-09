V pětašedesáti je žena v nejlepší kondici, vděčí za to posilování

„Spousta žen si myslí, že po šedesátce už to s pohybem nemohou přehánět a zdraví už bude jen horší a horší. Já bych je ale ráda vyvedla z omylu. Naopak to je tak, že čím víc pohybu, tím lepší kondice. Nesmíte s pravidelným pohybem skončit. Je to pro nás něco jako olej na promazání. Jakmile přestanete, začnou problémy,“ uvedla žena.

Helen tvrdí, že je živoucím důkazem toho, že začít se může kdykoli. Ona sama začala s pohybem v padesáti a prý se dřina vyplatila. A to na začátku její cesty za pravidelným pohybem stálo hodně bolesti i odříkání.

„Jsem ráda, že jsem vytrvala. Každému svému klientovi říkám, že to nesmí vzdát hned při prvním zádrhelu. Nikdo z nás nechce skončit na kolečkovém křesle, nikdo nechce být nemocný a trápit se. Ale musíme pro to něco udělat. Zázraky se nedějí jen tak a mohu vám zaručit, že pohyb je klíčem ke zdravému životu,“ pokračovala pro Dailystar.

Helen je pro mnohé velkou inspirací a těší ji, že k pohybu přemluvila i starší ročníky. Pod její taktovkou cvičí i sedmdesátníci, kteří se k cvičení odhodlaly teprve nedávno. „Znovu říkám, že věk je jen číslo a nikdy není pozdě na to začít cvičit,“ dodala.