Influencerka podporuje ženy s velkým poprsím, sama se za vnady styděla

„Občas si říkám, že bych si prsa nechala zmenšit, protože mě unavuje, jak se mi muži nejsou schopni dívat do očí. Zírají mi na poprsí a děje se to opravdu pokaždé. Stačí pouhá cesta do obchodu s jídlem a už jsem z toho otrávená,“ svěřila se třicetiletá modelka, která si říká Strawberry Belle.

Setkává se s lidmi, kteří kroutí hlavou nad tím, proč si na velká ňadra stěžuje, když některé ženy naopak po objemném hrudníku touží. Podle influencerky je ale život s velkými ňadry v normálním životě náročný.

„Můžete si nafotit sexy snímky a lidé vás budou obdivovat. Na sociální síti vám budou skládat komplimenty a pár ubožáků pod anonymní přezdívkou napíše něco ohavného. V zásadě to ale je příjemné. Váš velký hrudník vám může třeba dost vydělat, můžete být populární. Může to být ale také něco velmi nepříjemného,“ myslí si.

Podle Strawberry by si ženy s velkými ňadry zasloužily víc úcty. Často je podle ní na ně nahlíženo jako na pouhé sexuální objekty a nejsou brány vážně. Všech žen s objemným hrudníkem se tak veřejně zastává a věří, že se třeba jednou dočká a muži přestanou být tak neodbytní.