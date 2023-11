Žena o sobě mluví jako o upírce a vysává z druhých energii

Hellie původem z Ohia v USA dříve pracovala jako PR manažerka. Dnes se ovšem účastní akcí, které jsou nějak spojené s upíry a často o nich také přednáší veřejnosti. Dokonce hraje upírku v divadle.

„Konečně jsem mezi lidmi, kteří mi rozumí. Někdy si mě lidé najímají jako komičku na soukromé akce. Umím se do role upírky tak vžít, že to zřejmě někomu přijde i vtipné a mě to vážně baví. Našla jsem se v tom,“ svěřila se pro Daily Star.

Být upírkou je prý skvělé a udivuje ji, jak lidé její nové já přijali. Nikdo ji neodsuzuje a všichni blízcí i lidé z okolí ji berou vážně. „Nikdo se mi to nesnažil vymlouvat. To je myslím velká výhoda. Nijak totiž netrpím a jsem za to moc vděčná,“ pokračovala.

Ačkoli klasičtí upíři podle legend vysávali z lidí krev, Hellie vysává energii ze svých blízkých, kteří jí to dovolí bez použití zubů. Jak uvedla, nedokáže získat energii jiným způsobem. „Sednu si vedle nich, zavřu oči, napojím se na ně a medituji. Získávám tak sílu. Krev mi nic nedává. Nechutná mi a energii mi nedodává. Přijde mi to tedy zbytečné,“ dodala.