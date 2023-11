Extrémní proměna za miliony. Žena chtěla vypadat co nejvíc uměle

„V pubertě jsem kvůli plochému hrudníku zažívala peklo. Dělali si ze mě srandu ve škole i doma. Moji bratři se mi posmívali, že bych mohla nosit podprsenku i na zádech, protože je mám stejně plochá jako prsa. Nad vodou mě držela máma. Utěšovala mě a slíbila mi plastiku prsou. Řekla mi, že bychom mohly jít na plastiku obě dvě,“ uvedla žena pro Daily Star.

Když se přestěhovala do Los Angeles, měla o operaci jasno. Ačkoli dříve o ní jen uvažovala, v Kalifornii se rozhodla, že vše zrealizuje. Našetřila si a nadělila si první implantáty.

„Lékaři byli opatrní, protože jsem předtím prsa vlastně neměla. Nemohli mi hned udělat obrovská ňadra, protože by mi popraskala kůže a nemuselo by to celkově dopadnout dobře. Takže jsem nejdřív měla menší implantáty a s každou další plastikou se jejich objem zvětšoval,“ pokračovala.

Od začátku toužila po ňadrech, která budou vypadat co nejvíc uměle. Měla možnost volby implantátů, které budou víc připomínat přirozená ňadra, taková ale nechtěla. „Když už jsem do všech těch proměn šla, chtěla jsem, aby to bylo na první pohled znát. Miluji ten plastový vzhled. Ať si o mě lidé myslí, co chtějí. Nezáleží mi na tom. Také se nestarám o ostatní,“ dodala.

Za sebou má šest plastik prsou a v budoucnu má naplánovanou další. Také má odstraněná žebra, zmenšený a tvarovaný nos. Mimo to i výplň rtů i úpravu lícních kostí a tvaru brady. Také má plastiku zadku.