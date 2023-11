Z tlouštíka fešákem. Muž má za sebou fantastickou proměnu

„Bylo mi hodně trapně, když jsem stál ve frontě na jednu z atrakcí s tematikou Harryho Pottera a bylo mi řečeno, že tam nemohu. Nevešel bych se do sedačky. Došlo mi, že je tady něco špatně. Už jsem se dál nechtěl koukat na to, jak své tělo ničím nezdravým jídlem a válením se u televize,“ svěřil se muž pro server Dailymail.

Když se vrátil z dovolené, sjednal si schůzku s výživovým poradcem a trenérem. Nechtěl udělat chybu, kvůli které by se pak případně jeho hmotnost vrátila zpět. „Znám pár lidí, kteří zhubli kvůli drastickým dietám a pak kila nabrali zpět. Mnohdy pak vážili ještě víc. To jsem nechtěl riskovat. Šlo mi o to, abych byl zdravý a v kondici a efekt byl dlouhodobý,“ uvedl.

Podle Martina je dnes velmi těžké odolat všem lákadlům, která na nás číhají na každém rohu. Ani on si nedokázal odpustit sladké koblížky nebo smažené nudle. Pracoval navíc ve firmě, kde měli zaměstnanci neustálý přístup k jídlu a různým laskominám. „Cpal“ se tedy od rána až do večera, kdy dorazil domů. A bohužel tak velké množství nezdravého jídla prokládal téměř nulovým pohybem.

„Už jsem si zvykl na své nové životní tempo. Pětačtyřicet minut se věnuji běhu nebo jinému rychlejšímu cvičení. Třicet minut pak posiluji. A praktikuji to tak pětkrát týdně. Zbylé dny odpočívám, ale rozhodně nesedím doma. I tak chodím ven a hýbu se. A mohu říct, že se cítím skvěle. A mohu potvrdit, že ve zdravém těle je zdravý duch,“ dodal.

Změnil se i jeho jídelníček. Rychlé občerstvení u něj už nemá šanci a stejně tak ani sladké smažené koblížky. Místo toho vsadil na libové maso, ryby, velký přísun zeleniny a čistou vodu. Do té doby se v jeho pitném režimu točila jen sladká cola a káva.