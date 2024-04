Díky výhře v soutěži krásy mohu udělat svět lepším místem, říká modelka

„Už jsem měla možnost mluvit se skupinou dětí v rozmezí od jedenácti do sedmnácti let o důležitosti psychického zdraví. Velmi důležitá je vzájemná tolerance a hovoření o antirasismu i o šikaně. Děti by měly vědět, že na žádné problémy nejsou samy a mohou vyhledat odbornou pomoc. Není třeba se utápět v černých myšlenkách a stydět se za to, že máme psychické problémy. Děti by to měly vědět. I o psychiku se musí pečovat,“ uvedla modelka pro Dailystar.

I ona sama si v minulosti prošla drsnou šikanou pouze kvůli barvě pleti. Její psychika v tomto směru hodně utrpěla a nechtěla by, aby to musely zažívat další děti. „V dnešní moderní společnosti už by se nic takového nemělo dít. Je to kruté a tolik zbytečné. Děti za nic nemohou, neměly by trpět,“ pokračovala.

Dokud bude veřejně známou osobností, bude za děti podle vlastních slov bojovat a snažit se jim pomoct, jak jen může. Propojila se už s mnoha organizacemi, které podporuje a věří, že bude moct promlouvat k dětem po celém světě.

„V každém koutku naší planety jsou děti, které potřebují, co se psychické stránky týče, pomoct. Už bychom to měli brát jako samozřejmost, že jim bude poskytnuta potřebná péče. Stále mnoho lidí bere psychické problémy jako slabost a tabu. Je to ale stejně důležité jako návštěva zubaře. Myslím, že pokud je někdo veřejně známější a má nějaký dosah, neměl by z toho těžit jen pro sebe. Měl by pomáhat ostatním,“ dodala.