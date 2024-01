Neholte se z donucení, vyzývají celebrity. Přirozené ochlupení je nový trend

Na Instagramu má profil podporující přirozenost a růst ochlupení po celém těle už desítky tisíc fanoušků. Ti každý den přidávají fotografie svých neoholených těl a poukazují na fakt, že taková je přirozenost. Trend dnešní doby ve formě holých těl podle nich postrádá smysl.

„Chlupy rostou, aby nás v mnoha směrech ochránily. Mají svou funkci a jejich oholení je nesmysl. Je to výmysl moderní doby. Pro mnoho žen je navíc holení intimních partií, podpaží nebo rukou a nohou velmi nepříjemné a bolestivé. Mají po oholení vřídky, mnohdy poraněnou kůži, dorůstající chloupky svědí. Je to záležitost, která může způsobovat spoustu komplikací. A proč? Protože to před lety někdo vymyslel a všichni ho následovali,“ myslí si umělkyně Esther Calixte-Bea, která má na svém těle víc ochlupení než většina žen a roky kvůli tomu zažívá šikanu. Přesto se rozhodla, že se holit nebude, a hrdě své ochlupení na hrudi ukazuje světu.

Podle profesorky Breanne Fahsové z univerzity v Arizoně stojí za vším firma Gillette, která před lety přišla s nápadem na holítka pro ženy. Fashová si myslí, že nebýt jejich reklam a silného marketingu, ženy by se možná v dnešní době vůbec neholily. „Bylo to jejich vědomé rozhodnutí agresivně rozšířit svůj trh na ženy,“ uvedla pro server CNN.

Proto už šestým rokem podporuje lednovou výzvu, během které nabádá ženy, aby se vrátily ke své přirozenosti a přestaly se z donucení holit. S volným růstem ochlupení přišla před časem řada celebrit. Holit se přestala zpěvačka Rihanna, zpěvačka Miley Cyrusová, dcera zpěvačky Madonny Lourdes i herečka Gwyneth Paltrowová.

A ke známým osobnostem se přidávají i „obyčejné“ ženy. Mezi ně patří třeba influencerka Karnaam Kaurová, která se proslavila svým plnovousem. „Roky jsem se holila, abych nečelila hloupým narážkám okolí a šikaně. Dnes už to nedělám a jsem šťastnější. Jsem to já,“ uvedla.