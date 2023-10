Zvedněte se od počítačů a udělejte pár dřepů, radí důchodkyně

Ona sama se k pravidelnému cvičení dostala, když skončila s dětmi a jen s pár osobními drobnostmi v neznámém městě daleko od násilnického partnera. „Bylo to to nejlepší rozhodnutí v životě. Utekla jsem s dětmi na druhý konec země. Tehdy jsem byla opravdu na dně a myslela si, že to je konec. Neviděla jsem světlo na konci tunelu a bála se nejhoršího. Nevěděla jsem, jestli to vše psychicky zvládnu. Ale právě pohyb a cvičení mi dodávalo sílu jít dát,“ uvedla.

Nakonec si našla nového partnera a má život, který si vysnila. A všem vzkazuje, že nikdy není pozdě začít, ale čím dříve, tím lépe. „Samozřejmě se můžete rozhodnout pro cvičení i v šedesáti. Ale už to půjde hůř a ne každý v takovém věku je ideální adept na každodenní cvičení ve fitku. Lidé mají problémy se zády a bolesti. A to už je pak ta cesta k pravidelnému pohybu těžší,“ pokračovala.

Oslovuje ji mnoho žen, které si prochází těžkými životními situacemi nebo jsou v období menopauzy a mají chuť vše vzdát. I takovým ženám ráda pomůže a jak sama říká, nikdy nikoho neodmítne a snaží se prostřednictvím soukromých zpráv odpovědět každému.

Každý den se snaží motivovat své fanoušky na Instagramu, kam přidává rady a tipy ohledně cvičení i zdravé stravy. I ta je podle Wendy klíčem ke zdravému já.