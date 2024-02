Žena se podobá Beyoncé, dostává díky tomu nabídky k sňatku

„V minulosti mi občas někdo z legrace řekl, že vypadám jako sestra Beyoncé. Neřešila jsem to a zasmála jsem se tomu. Když jsem si v roce 2019 založila účet na Instagramu a začala přidávat své fotografie, lidé kvůli mému vzhledu začali šílet. Nejprve si mysleli, že jsem opravdu Beyoncé a nechtěli věřit, že tomu tak není,“ uvedla pro Dailystar.

Nyní její sledující podoba se známou zpěvačkou stále fascinuje a o setkání s ní mají zájem nejen muži, ale i ženy. Pro mnohé by byla pouhá večeře s ní splněným snem a nabízejí jí za to nemalé sumy. Zatím ovšem nemá v plánu, že by něco takového svým sledujícím splnila, ačkoli ji láká tučná odměna.

„Mám šest dětí a jsem ženou v domácnosti. Jsem tak spokojená. Už mě oslovily i různé firmy, abych s nimi spolupracovala. A to právě kvůli podobnosti s Beyoncé. Ale zatím odmítám. Teď se na takové spolupráce necítím, možná v budoucnu něco podniknu,“ pokračovala.

Jejímu poslednímu potomkovi je pouhý rok, nejstarší už oslavil patnácté narozeniny. „Nejmladší dcera se jmenuje Giselle. Pojmenovala jsem ji podle druhého jména Beyoncé. Když už se s ohledem na mou osobu stále skloňuje zpěvaččino jméno, tak mi přišlo fajn něco z ní prolnout i do mého života,“ doplnila.