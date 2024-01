Po padesátce si žena splnila sen, vyhrála soutěž v kulturistice

„Vždy jsem měla po boku skvělého trenéra. Nikdy jsem se do ničeho nepouštěla sama, protože jsem chtěla, abych byla pod dozorem odborníka. Když jsem se pak dostala do lepší formy, začala jsem přemýšlet nad soutěží v kulturistice. A má současná trenérka Emily si se mnou plácla. Rozhodly jsme se, že do toho půjdeme,“ uvedla žena pro Dailystar.

Několikrát to během dlouhých dvanácti týdnů plných každodenního posilování chtěla vzdát. Plakala své trenérce do telefonu a chtěla se na všechno vykašlat. Právě díky podpoře trenérky to ale nevzdala a dřela dál.

„Moje trenérka Emily byla moje skála, o kterou jsem se mohla po celou dobu opřít. Byla mi velkou podporou. Vstávala jsem každý den v půl šesté, chodila do schodů, nachodila patnáct tisíc kroků denně, přizpůsobila všemu svůj jídelníček a v posilovně byla jako doma. Bylo to náročné, ale ta výhra stála za to,“ uvedla s tím, že když ocenění na pódiu obdržela, rozplakala se.

Díky tomu prý sama sobě dokázala, že nepatří do „starého železa“ a dvaapadesát je opravdu jen věk. „Dostanete se do bodu, kdy už máte pocit, že vás nic skvělého nečeká. A propadnete lehké beznaději. A právě tyto okamžiky vám dokážou, že to je všechno jen ve vaší hlavě,“ dodala.