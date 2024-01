Žena si pěstuje svaly, muži je milují a chtějí od ní být ponižováni

„Když jsem tančila, měla jsem problém s tím, jak jsem stydlivá. Ačkoli tanec miluji, vždy mi vadilo, že na mě hodně lidí kouká. Je zajímavé, že když jsem v dominantním postavení, nevadí mi to. Dřív by mě ani nenapadlo, že by mě mohlo bavit mít nadvládu nad muži. Ale určitým způsobem mě taková situace uspokojuje,“ svěřila se žena svým fanouškům na Instagramu.

Oslovuje ji stále víc mužů, kterým stačí i to, že jim v chatu píše, jak jsou slabí a nevýznamní. Jak Nicole uvedla, překvapilo ji, jaký typ mužů má o její služby zájem. Často ji vyhledávají vysoce postavení manažeři, kteří mají v reálném životě navrch a lidé se jich bojí. V soukromí ovšem touží po tom, aby měl někdo nadvládu nad nimi.

„Chtějí po mně, abych jim nadávala a ponižovala je. Obzvlášť se jim líbí, že mám svaly, takže nad nimi mám převahu i v tomto ohledu. Podle některých sama vypadám jako muž, takže asi mají pocit, že mám ještě větší sílu,“ uvedla se smíchem. Aby vypadala dokonale, každý den tráví v posilovně i několik hodin. Vzhled je pro ni zásadní.