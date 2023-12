Žena se kvůli tloušťce bála vyjít z domu, zhubla a neměnila by

„Před šesti lety jsem porodila a tím to všechno začalo. Neměla jsem čas na vaření a objednávala si všechno z rychlého občerstvení. Hodně jsem jedla sladké a byla jen doma. Do té doby jsem nevěřila, že může člověk z jídel v rychlém občerstvení tolik nabrat,“ zavzpomínala žena pro portál Needtoknow.

Když vážila 133 kilogramů, rozhodla se se sebou něco dělat. Stalo se to poté, co skončila se srdečními problémy v nemocnici a lékaři jí doporučili zhubnout.

„Bylo mi řečeno, že by to mohlo dopadnout velmi špatně. Byl to pro mě impulz, který mi pomohl srovnat si to v hlavě. Došlo mi, že není na co čekat. Mám před sebou ještě krásný život po boku milovaných a chci ho žít a ne přežívat,“ doplnila.

Navíc už měla dost neustálého ponižování, které prožívala, kdykoli vyšla ven na ulici. Lidé na ni bez okolků pokřikovali nadávky a velmi ji to frustrovalo. „Nebylo lehké ze dne na den vyměnit ty nezdravé dobroty za zdravé jídlo. A nebylo lehké začít s pravidelným pohybem. Bylo to náročné a o to víc jsem ráda, že jsem to nevzdala,“ dodala. Dnes váží necelých osmdesát kilo a lékaři mají radost z jejího zdravotního stavu.