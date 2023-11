Kvůli šikaně podstoupila žena devětadvacet plastik, první v jedenácti

Tatiana pochází z Kolumbie, kde jsou plastické operace velmi oblíbené. Není tedy divu, že její rodiče k prvnímu zákroku svolili už v jejích jedenácti letech. „Bylo to drahé, ale jsem za to nesmírně vděčná. Asi to pro někoho bude znít šíleně, ale byla jsem na plastice nosu. Do dnešního dne už mám za sebou devětadvacet plastických operací,“ svěřila se v rozhovoru pro Daily Star.

Kromě toho si také nechává vybělit pleť. Touží být totiž Barbie s alabastrovou pletí. Za sebou má už několikáté zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů, dále také liposukci, zvětšení zadku, úpravy v obličeji nebo odstraněná žebra.

„Dělám si legraci, že jsem takovým pokusným králíkem. A to hlavně kvůli tomu, že podstupuji bělení kůže, které je ještě stále ve fázi zkoušení. Věřím ale, že výsledek bude dokonalý a nevratný. Od mala mě šikanovali za tmavší barvu kůže. Chci být běloškou. Jsem nyní mnohem spokojenější a udělám vše, aby byla jednou spokojená i moje dcera,“ pokračovala.

Té minulý rok také dopřála plastiku nosu. Podstoupila ji v pouhých dvanácti letech. A pokud bude chtít, zaplatí jí prý i další operace. „Nevidím na tom nic divného. Ta možnost tu je, tak proč ji nevyužít, když na to dnes máme prostředky,“ doplnila.