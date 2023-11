Tatérka tvoří bradavky ženám, které kvůli rakovině přišly o prsa

„Když do mého studia přicházejí ženy, kterým lékaři odebrali ňadra a následně jim je vymodelovali zpět, jsou nervózní. Nevědí, co mají očekávat, a bojí se výsledku. O to větší radost mám, když mi pak říkají, jak realisticky jejich vytetované bradavky vypadají,“ uvedla Lucy, která pochází z Velké Británie.

Už od dětství si ráda malovala a stále něco tvořila. V dospělosti se pak rozhodla pro práci v tetovacím studiu, kde mohla realizovat všechny své umělecké představy. „Do studia ke mně chodily klientky, které chtěly tetováním překrýt jizvy po operaci. Většina z nich si zvolila nějaký květinový motiv a ani neuvažovaly nad možností vytetování bradavky nebo pupíku. Když jsem jim to pak navrhla, byly nadšené. Hodně trénuji a tetuji opravdu tak, aby to vypadalo realisticky,“ pokračovala.

Poprvé o tetování bradavek začala přemýšlet, když si vyslechla příběh vlastní tety. Ta přišla o obě ňadra a po rekonstrukci prsou jí lékaři přímo v nemocnici bradavky vytetovali. Výsledek byl ale otřesný a litovala, že se k němu nechala přemluvit. „Nevypadalo to jako bradavka. Byl to podivný flek, který postupně bledl. Měla trauma ze své léčby, operace a následně i z nepovedeného tetování. Tak by to nemělo být a já doufám, že moje práce ženám pomáhá vyrovnat se s jejich nelehkou situací a ve finále jim pomůže po psychické stránce,“ dodala pro server Thetelegraphandargus s tím, že si stále málokdo uvědomuje, jak jsou ňadra pro každou ženu důležitá.