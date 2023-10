Žena má dvě vagíny i dělohy, má to výhody i nevýhody

S ohledem na to, že má dvě vagíny i dělohy, má také častěji menstruaci. A právě to je podle ženy nepříjemné. I v tomto případě ale ve dvou vagínách nachází výhodu. „Může to znít jakkoli šíleně. Pro někoho možná i trochu nechutně. Jen upřímně přiznávám, že se díky dvěma vagínám v době menstruace nemusím vzdát pohlavního styku,“ uvedla.

V jednu chvíli by mohla i dvakrát počít. A pokud by to byl úplný extrém, děti by ani nemusely mít stejného otce. Její aktuální přítel se o této anomálii dozvěděl až při jejich prvním pohlavním styku. „Byl dost v šoku. Ale vlastně byl příjemně překvapen. Měl spoustu otázek a nechápal, jak je to možné.“ pokračovala žena se smíchem pro Daily Star.

Když se Annie o dvou vagínách dozvěděla, byla v šoku. Nebylo to pro ni příjemné zjištění a bála se, jak s něčím takovým může mít děti nebo partnera. „Když něco takového zjistíte v pubertě, není to moc pozitivní informace. Měla jsem strach, jak to přijme moje okolí, až se něco takového dozví. Nakonec je to ale v pořádku. A já jsem se naučila mít své tělo ráda,“ dodala.