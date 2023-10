Kvůli plastice cestovala až do Mexika, ze zákroku ale byla žena zděšená

„Manžel o mém plánu neměl ani tušení. Byla jsem zoufalá z toho, jak moje prsa vypadají po kojení, chtěla jsem je mít zase jako dřív,“ svěřila se žena v pořadu Botched, kam dorazila žádat chirurgy z Los Angeles o nápravný zákrok.

Zděšená byla už během operace. Její lékař totiž nepoužil celkovou anestezii, ale pouze ji umrtvil, podobně jako při císařském řezu, kdy je žena při vědomí. Celou dobu tedy sledovala, co se děje, a bylo jí to nepříjemné.

„Druhý den po operaci jsem cítila velké pnutí a tlak v oblasti, kde byl proveden řez. Pálilo to a svědilo. Ale lékař mi tvrdil, že je to v pořádku. Na kliniku jsem se ale musela o několik dní po návratu domů opět vydat. Rány se totiž rozjížděly a něco z prsou vytékalo. Bylo to velmi bolestivé,“ pokračovala žena.

Lékař jí vyndal nějaké stehy, ale další ještě ponechal. Ubezpečil ji, že všechno bude v pořádku a může se vrátit domů. O pár dnů později ale opět nastaly problémy. Jizvy se extrémně rozšířily a ňadra byla bolestivá. „Vypadalo to, jako kdyby mi někdo místo dvorců našil kolečka suchého salámu. Nešlo s tím pak už nic dělat a klinika od toho dávala ruce pryč. Neuznali chybu,“ doplnila.

Na další zákrok už neměla finanční prostředky a musela několik let žít se zohyzděným poprsím. Odmítala se pak svléknout donaha i před vlastním manželem a měla kvůli svému vzhledu depresivní a úzkostné stavy. Litovala svého rozhodnutí.

„Až díky lékařům z kliniky v Los Angeles jsem se dočkala klidu. Prsa jsou nyní ve skvělém stavu. Jizvy už budu mít napořád, ale díky bohu už alespoň nemám bolesti a místo prsou salám,“ dodala.