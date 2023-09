Má obří prsa a trpí bolestmi. Po plastice pro ženu nastalo peklo

Modelka a hudebnice Sabrina Sabroková chtěla mít vždy největší prsa na světě. To se jí vyplnilo, ale s poslední plastikou přišla na řadu i extrémní nesnesitelná bolest. „Ta bolest je šílená. Je to, jako by mi někdo nožem přejížděl po páteři a snažil se mi oddělit maso od kostí,“ uvádí žena.