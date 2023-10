Dřív bývala mužem, dnes si užívá blond kráska své ženství

Dnes sedmadvacetiletá žena původem z Aljašky žije v Kalifornii a živí se jako tanečnice. Sama říká, že má hned několik identit, do kterých se zamilovala. Ráda se totiž převléká mimo jiné za mořskou pannu nebo panenku Barbie. Živí se ale jako burleskní tanečnice.

„Začínala jsem jako model. Tehdy jsem ještě byla mužem a fotila pro různé magazíny i světové značky. Trvalo mi poměrně dlouhou dobu, než jsem se odhodlala veřejně přiznat, že se necítím být mužem. Pro mou rodinu to bylo něco nepředstavitelného. Nebylo pro ně lehké přijmout fakt, že jejich syn je vlastně ženou,“ uvedla tanečnice.

Lexi věří, že byla předurčena k tomu, aby lidem dělal radost. Díky tanci se jí to daří a má spoustu fanoušků. Od mala měla ráda vystupování na veřejnosti a snila o kariéře tanečnice nebo herečky. Miluje převlékání do kostýmů a výrazné líčení, které z ní může udělat, kohokoli si zamane.

„Líbí se mi muži. Otevřeně o své sexualitě hovořím, protože si myslím, že na tom není nic špatného. V mé rodině to ale bylo tabu. Proto jsem na první sexuální zážitek s mužem čekala až do dvaceti let. I tak jsem po tomto zážitku čtyři hodiny seděla a četla Bibli, abych to odčinila. Bylo to bláznivé, ale tak jsem byla vychovávaná,“ doplnila v jednom z příspěvků na Instagramu.

Lexi má za sebou několik plastických operací. Na klinice si nechala zvětšit prsa, upravit nos i lícní kosti. Zatím ale má stále mužské pohlavní orgány a neplánuje jejich odstranění.