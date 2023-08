Svalnaté tělo vyměnila za pohodu, žena proměny nelituje

„Prošla jsem si těžkým obdobím. Nejprve jsem měla poruchu příjmu potravy a trápila jsem tělo dietami. Když jsem se rozhodla s takovým životním stylem skoncovat, naopak jsem se nekontrolovaně přejídala. Dnes už jsem psychicky vyrovnaná a stabilní. A cítím se skvěle,“ uvedla žena v jednom z příspěvků na Instagramu, kde neustále vyzývá ženy, aby se naučily mít rády svá těla.

Když přestala držet diety, nabrala během krátkého časového úseku přes dvanáct kilogramů. Byl to pro ni šok. Do té doby měla výčitky i z půl kila navíc. „Cítila jsem se mizerně. Bylo mi zle, cítila jsem se nafouklá, měla žaludek na vodě, špatnou náladu a absolutně nulovou chuť cokoli dělat,“ pokračovala.

Větší přísun jídla byl pro tělo zkrátka šokem. Začala ale mít ráda sebe samu a po pár týdnech se na sebe byla ochotná i dívat v zrcadle s tím, že své křivky miluje. „Trápit tělo za účelem zdánlivé dokonalosti je nesmysl,“ dodala. Pro mnohé není nyní sama sebou a její rozhodnutí nebylo správné, podle Sami to bylo ale to nejlepší, co mohla udělat.