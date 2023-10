Žena ho odmítla kvůli výšce, tak si muž nechal prodloužit nohy

Kvůli náročné operaci odcestoval Dynzell z USA až do Turecka a doufal, že se konečně dočká pár vysněných centimetrů navíc. Už měl totiž dost rozchodů kvůli výšce a posměšků okolí. „Ženy se ke mně chovaly jako k dítěti. Když jsem byl menší než ony, měly mě za malého kluka. A když vztah vypadal nadějně, stejně skončil. A důvodem byla opět má výška. Bylo to velmi frustrující,“ uvedl.

V turecké nemocnici strávil celkem deset dnů. Pak odcestoval zpět do své domoviny, kde musel dlouhé měsíce podstupovat rehabilitaci. Jeho cesta za vyšším já byla plná bolesti a nepochopení, ale prý to stálo za to.

Po operaci nyní měří sto osmdesát dva centimetrů a cítí se skvěle. Ženy o něj mají větší zájem a ten si samozřejmě po letech strádání velmi užívá. Nejvíc se těšil na okamžik, kdy půjde poprvé na rande jako muž s normální výškou.

„Dlouhou dobu jsem měl na nohách instalované speciální šrouby, aby se kosti prodlužovaly. Bylo to bolestivé a myslím, že ne každý by to vydržel. Ale když po něčem opravdu toužíte, myslím, že si za tím prostě jdete, ať je cesta jakákoli. A rande? Ta si teď rozhodně užívám,“ dodal pro Dailystar.